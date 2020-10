Na een jaar spelen Rode Duivels morgen weer écht voor eigen publiek, en u kan er nog bij zijn Redactie

07 oktober 2020

Eindelijk spelen de Rode Duivels nog eens écht voor publiek. Eindelijk kan ú Kevin De Bruyne en co weer écht aanmoedigen in het Koning Boudewijnstadion. U kan er morgen nog steeds bij zijn voor de oefeninterland tegen Ivoorkust, want er zijn nog tickets beschikbaar. Het belooft alleszins een interessante wedstrijd te worden tegen een land waarbij toch mooie namen als Serge Aurier (Tottenham), Frank Kessié (AC Milan), Nicolas Pépé (Arsenal) en Wilfried Zaha (Crystal Palace) minuten zullen maken.

