Na afgelasting kwalificatietoernooi in Qatar: “Kans heel groot dat er geen activiteit voor Rode Duivels wordt voorzien deze maand” DMM

13 maart 2020

11u49 0 Rode Duivels Het vriendschappelijk oefentoernooi in Qatar was al afgelast, maar nu gaat ook de samenkomst van de Rode Duivels voor de interlandbreak deze maand naar alle waarschijnlijkheid niet door. Dat laat Stefan Van Loock, woordvoerder van Belgian Football aan onze redactie weten.

“Dinsdag is er een conference call gepland door de UEFA met alle 55 aangesloten landen en daar zal beslist worden hoe het verder moet. Maar het lijkt mij gezien alle afgelastingen die er de voorbije dagen en uren zijn geweest, dat de kans heel groot is dat er nu geen activiteit voor de Rode Duivels zal voorzien worden”, laat Van Loock weten.

“Of de wedstrijden later dit jaar kunnen doorgaan? Dat is afhankelijk van het EK. Daar wordt ook dinsdag over beslist. De periode van 26 tot 30 maart is een UEFA-periode. Als die voorbij is, dan is die voorbij. Alle wedstrijden die dan zouden plaatsvinden, moeten worden opgeschoven. En dan is het eerstvolgende moment eind mei.”