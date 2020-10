Mulder snapt penaltyfout van Bornauw niet: “Een goeie verdediger doet dat niet. Hij geeft de overwinning weg” Redactie

08 oktober 2020

Geen droomdebuut voor Sebastiaan Bornauw bij de Rode Duivels. De centrale verdediger beging in het slot een strafschopfout, waardoor Ivoorkust nog op 1-1 kon klimmen. De fase werd ook besproken in de VTM-studio na de match en Jan Mulder was kritisch voor de speler van FC Köln. Bekijk zijn analyse in bovenstaande video.

