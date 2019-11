Mulder: “Prettig dat De Bruyne ‘goed kritisch’ is. Maar nu niet zenuwachtig worden op het moment suprême” NQ/ODBS

16 november 2019

23u18 0

“Dat het na de rust niet zo goed was en dat het in balbezit toch beter kan.” Kevin De Bruyne zag na de 1-4 in Rusland ook negatieve punten. In de VTM-studio vindt Jan Mulder het prettig dat De Bruyne “goed kritisch” is. Degryse: “Dat is zijn natuur hé, al zijn ze dat eigenlijk allemaal. Ik lees het ook bij Romelu Lukaku: dat hij altijd nog beter wil worden.” Waarna Degryse uitlegt waarom het toch moeilijk in te schatten is hoe ver deze Duivels nu staan. Hij vreest dat we dit pas zullen weten op het EK zelf, na een match tegen een sterke tegenstander. Mulder: “Niet zenuwachtig worden op het moment suprême! Want zowel De Bruyne als Hazard waren toen tegen Frankrijk op het WK niet goed.”