Mulder en Degryse fantaseren over transfer van De Bruyne naar Real of Barça, KDB: “Laatste jaren hebben al veel ploegen gepolst”

Rode Duivels Onze analisten Jan Mulder en Marc Degryse gingen vandaag virtueel Onze analisten Jan Mulder en Marc Degryse gingen vandaag virtueel in gesprek met Kevin De Bruyne . Ook de toekomst van de Rode Duivel kwam in het gesprek uitgebreid aan bod. De Bruyne gaf aan "heel content" te zijn bij Manchester City. Maar Mulder en Degryse lieten hun fantasie toch even de vrije loop, ook omdat Man City mogelijk twee jaar lang niet zal mogen aantreden in Europa

Als het toch tot een transfer zou komen, voelt De Bruyne dan iets voor - pakweg - Real Madrid? Dat wilde Marc Degryse graag weten van de Rode Duivel. “Zo denk ik niet”, aldus De Bruyne. “De laatste jaren, en daarvoor ook al, zijn er veel ploegen die gepolst hebben en misschien gevraagd hebben wat ik zie zitten. Maar ik ben eerlijk gezegd heel content bij City. Ik kom uit voor één van de beste ploegen ter wereld, speel in Engeland - voor mijn competitief gezien de beste competitie - en dat vind ik leuk. Het blijft een uitdaging om de beste te zijn en dat heb ik ook nodig. Wat komt, komt. Maar het is niet dat ik in die vijf jaar bij City geprobeerd heb om weg te gaan. Ook voor mijn eerdere transfers ben ik ben ik rustig gebleven. Ik heb nooit problemen gemaakt en altijd mijn moment afgewacht. Mét respect, want ik denk dat je dan het meeste terugkrijgt. Ook buiten het voetbal.”



“Ik las onlangs wat het salaris van Neymar is, 50 of 60 miljoen per jaar”, zegt Mulder ook. Ik heb geen medelijden met Kevin De Bruyne, maar (wat hij krijgt) is toch een hap minder. Kon jij het verdragen, Marc, dat de rechtsback meer verdiende dan jou bij Anderlecht?” Degryse: “De rechtsback niet. Maar Messi, bijvoorbeeld, zou ik wel aanvaarden (lacht).”

“Ik denk dat we sowieso niet moeten klagen”, blijft De Bruyne nuchter. “Iedereen weet dat we heel veel geld verdienen. Ik heb al een serieuze weg moeten afleggen en bij Genk verdiende in natuurlijk héél veel minder dan nu. Maar iedereen heeft zijn eigen financiële dingen. Als je een contract tekent, dan ben je op dat moment blij met wat je hebt. Door al die contracten ben ik safe om voor mijn familie te zorgen. Dat is het belangrijkste. Natuurlijk kan je altijd pushen, maar als je te veel pusht dan krijg je er toch niet te veel uit. Eenmaal dat je gepresteerd hebt op het veld, dan komt de ploeg wel. Voor mij is het ook zeker oké, ik hoef zeker niet te klagen.”