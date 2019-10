Mulder: “Batshuayi verdiende twee keer rood. Dit is toch onverdraaglijk?” Redactie

13 oktober 2019

16u15 2

Eén opvallende man voor rust bij de Rode Duivels. Michy Batshuayi scoorde als enige, maar liet zich ook in negatieve zin opmerken. Zo zagen ook analisten Jan Degryse, Jan Mulder en Timmy Simons in de VTM-studio.

“Het is dubbel. Hij is de enige die op het scorebord staat - daar wordt een spits op afgerekend. Maar in het spel was hij niet bij de les”, stak Degryse van wal. “Voor die overtreding na tien minuten zijn al rode kaarten getrokken.” Jan Mulder gaat nog een stapje verder: “Michy verdiende tweemaal een rode kaart. Dit is toch onverdraaglijk?” Simons: “En het is ook zeer irritant dat hij zoveel buitenspel stond.”