Moussa Dembélé (32) bevestigt dat hij niet meer voor Rode Duivels zal spelen: “Een bewuste keuze” Redactie

08 maart 2020

19u26

Moussa Dembélé (32) stopt als Rode Duivel. Dat bevestigt de middenvelder in een interview met VTM Nieuws-analist Gilles De Bilde. Dembélé, die tegenwoordig voor Guangzhou R&F voetbalt, klokt uiteindelijk af op 82 caps en vijf goals. "Het hoofdstuk is afgesloten. Ja, ook als Martínez me voor het EK nog belt..."

Met Moussa Dembélé houdt dus opnieuw een speler van de ‘Gouden Generatie’ het voor bekeken bij de Rode Duivels. Eerder nam ook Marouane Fellaini afscheid, al twijfelt die nog over een rentree. Dembélé en Fellaini waren er allebei al bij op de Olympische Spelen van 2008 in Peking, waar de Belgen maar net naast een medaille grepen. Dembélé was een belangrijke pion in de ploeg van Jean-François De Sart. Hij scoorde tegen China en Italië (2x), maar uiteindelijk moesten de jonge Duivels dus vrede nemen met de vierde plek.

In het shirt van de Rode Duivels debuteerde Dembélé, toen nog speler van Willem II, in mei 2006 tegen Slovakije. Zijn eerste interlandgoal volgde later dat jaar, in een 3-0-zege tegen Azerbeidzjan (Dembélé pakte toen ook rood voor natrappen, red.). Een veelscoorder werd hij niet bij de nationale ploeg, waar hij ook net als bij zijn clubs gaandeweg lager op het veld werd uitgespeeld.

Halve finale tegen Frankrijk

Op het drukbezette middenveld van de Rode Duivels was Dembélé de voorbije jaren geen vaste waarde meer. Zowel bij Marc Wilmots als bij Roberto Martínez was Axel Witsel de eerste keuze voor de defensie. En voor de posities rond Witsel waren de opties legio: Fellaini, Nainggolan, De Bruyne en meer recent ook Youri Tielemans. Martínez heeft een boon voor de middenvelder van Leicester, maar op het WK in Frankrijk koos de Spanjaard wel voor Dembélé in de halve finale tegen Frankrijk.

Die clash met Les Bleus werd een zure herinnering, voor de Rode Duivels én voor Dembélé zelf. De middenvelder speelde niet z’n beste partij voor de nationale ploeg en werd op het uur vervangen door Dries Mertens. De Duivels verloren met het kleinste verschil en grepen naast de finale. Maar zijn beslissing houdt geen verband met die match, zegt Dembélé in bovenstaande video. “Mijn plan was sowieso om na het WK te stoppen. Waarom? Bij Tottenham was mijn programma al scherp. Dat gecombineerd met de nationale ploeg was heel veel. Ik had veel blessures en nooit écht de tijd om te recupereren. Dat was chaotisch in mijn hoofd.”

Telefoons van Martínez

Dembélé speelde na het WK nog mee in de matchen tegen Schotland en IJsland. Maar na zijn transfer naar Guangzhou R&F verdween hij uit beeld. “Toen ik naar China ging, heb ik Martínez gebeld”, aldus Dembélé. “Hij stelde voor om een jaar te wachten om te kijken hoe ik me er zou voelen. Martínez gaf aan dat hij wel op me rekende voor het EK. ‘Na het toernooi kan je rustig stoppen’, klonk het. Martínez heeft me daarna ook een paar keer gebeld om te informeren en nu heb ik al een tijdje geen contact meer met hem gehad. Ik heb niet aangekondigd dat ik zou stoppen met de nationale ploeg, maar voor mij was dat eigenlijk al een tijdje duidelijk.”

“Ik ben heel trots dat ik altijd voor België heb kunnen spelen”, zegt Dembélé nog. “Maar toen ik naar China vertrok, wilde ik me gewoon op mezelf focussen. Gewoon fit geraken, plezier hebben en daar mijn best doen. Geen zorgen over nieuwe blessures of jetlags. ‘t Was een bewuste keuze. De nationale ploeg is een afgesloten hoofdstuk. Ook als Martínez me in aanloop naar het EK nog zou bellen.

