Moeten Duivels in aanloop naar EK oefenen tegen topland? “Ik zou zelf ook niet graag tegen een Europees land spelen” NQ/TLB

19 november 2019

Moeten de Rode Duivels in aanloop naar het EK nu oefenen tegen een topland of niet? Bondscoach Roberto Martínez is geen fan van het idee, analist Timmy Simons wel. Dat zei de ex-Rode Duivel op VTM. “Zelfs Rusland was een maat te klein voor ons, dus zou het voor mij wel verrassend zijn dat we tegen nog kleinere landen gaan sparren”, aldus Simons. “Maar Martínez zal al aangegeven hebben dat hij het niet zo belangrijk vindt om tegen een goede ploeg te oefenen”, gaat Marc Degryse voort. “Tegen een Zuid-Amerikaans land spelen vind ik interessant, tegen een Europees land zou ik eigenlijk ook niet willen oefenen. Want op die manier geef je jezelf toch een beetje bloot.” Bekijk de volledige analyse in bovenstaande video.