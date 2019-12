Mocht Martínez vertrekken na EK, dan is Clement geen kandidaat: “Ik zou zéker weigeren” Stephan Keygnaert en Bart Fieremans

31 december 2019

03u00 1 Rode Duivels Met of zonder bondscoach Roberto Martínez (46) na het EK? In afwachting op een antwoord op die vraag is Philippe Clement (45) alvast duidelijk: “Ik zou zeker weigeren.”

Roberto Martínez is straks einde contract en ongetwijfeld zullen binnenkort weer mooie clubaanbiedingen komen voor de Spanjaard. Bovendien is het nog maar de vraag of de voetbalbond kan tegemoetkomen aan de financiële looneisen van Martínez. Na het brons op het WK en de hoge vlucht die de nationale ploeg nam, heeft die het recht om een forse loonsverhoging te eisen.

Mehdi Bayat, bondsvoorzitter en tevens de eerste sportieve verantwoordelijke, vreest voor het zwarte gat mocht Martínez vertrekken. Martínez is een trainer die een heel andere invulling gaf aan de term ‘bondscoach’. Hij heeft oog voor de jeugdopleiding, denkt mee over de professionalisering van het héle Belgische voetbal, is tot nader order ook technisch directeur, en naast dat alles is-ie ook begenadigd in zijn PR-rol. Who’s next? Wie kan desgevallend in de voetsporen van zo een persoonlijkheid treden? Bayat en CEO Peter Bossaert zouden – mócht Martínez opstappen – liefst opnieuw in zee gaan met een jonge trainer/manager. Bayat loopt net als iedereen in het voetbal hoog op met Philippe Clement. Maar in een groot eindejaarsinterview met deze krant schiet Clement die piste zélf af: “Ik zou zéker weigeren; dat weet ik nu al. Ik zit volop in de dynamiek van clubcoach – ik wil elke dag op het veld staan.”

Overtuigen

De voetbalbond hoopt nog steeds dat ze Martínez kan overtuigen om door te gaan tot het WK 2022 in Qatar. In een reactie op het interview met Clement laat Mehdi Bayat weten dat een eventueel aanzoek aan de Brugse trainer nu absoluut niet aan de orde is. “Ten eerste omdat er nog geen beslissing is over Martínez – we zullen daarover eerst met hem praten. En ten tweede, Clement ligt onder contract bij Club Brugge. Dat is dus louter hypothetisch. De vraag stellen, heeft nu geen enkele zin.