Mignolet aanvoerder tegen Ivoorkust? “Vanuit mijn positie op het veld wil ik bepalend zijn voor die jonge jongens” KDZ

07 oktober 2020

16u38 22 Rode Duivels Simon Mignolet staat in doel bij de Rode Duivels tegen Ivoorkust, dat heeft Roberto Martínez bevestigd. De meest ervaren Duivel is ervan overtuigd dat een belangrijke test wordt voor veel jonge jongens.

Bondscoach Roberto Martínez gaf op zijn persbabbel op 'matchday -1' één naam prijs voor het duel tegen Ivoorkust in het Koning Boudewijnstadion. “Simon Mignolet staat in de goal”, vertelde de bondscoach. “De overige tien namen moeten jullie zelf maar zien in te vullen.” De kans dat Simon Mignolet daarbij voor het eerst in zijn carrière de kapiteinsband zal dragen bij de Rode Duivels is groot. “Ik weet het nog niet”, lachte Mignolet de vraag een beetje weg. “Voor mij is dat niet belangrijk, al zou het wel een eer zijn. En een mooie erkenning voor mijn carrière, het is niet veel spelers gegeven om aanvoerder te zijn van hun land.”

De Duivels oefenen tegen Ivoorkust, ondanks de Nations League wedstrijden van nadien tegen Engeland en IJsland, wil Mignolet het belang van dit duel niet onderschatten. “Dit is een belangrijke wedstrijd voor de toekomst van de Rode Duivels. Voor veel jongens is de nationale ploeg een nieuwe omgeving. Dit is hun kans om te tonen dat ze ook internationaal hun mannetje kunnen staan. En dat tegen een sterk aanvallend Ivoorkust.”

Zinho Vanheusden, Sebastiaan Bornauw, Joris Kayembe, Alexis Saelemaekers, Dodi Lukebakio, er zijn veel jongens die hopen op een kans, Mignolet wil hen graag begeleiden. “Ik denk dat ik vandaag de oudste speler was op training. De meest ervaren ook, niet qua caps, wel wat de selecties betreft. Ik heb al heel veel meegemaakt bij de Rode Duivels. Vanuit mijn positie op het veld wil ik ook bepalend zijn voor die jonge jongens. Ik moet leiding kunnen geven. Dat is belangrijk voor jongens die nog nooit hebben samengespeeld. We hebben de laatste dagen zeker getraind op de automatismen en de concepten van de nationale ploeg. Wij spelen hier met drie achteraan en twee wingbacks. Een zeer specifiek systeem dat heel veel training vergt. We hebben gewerkt op de basisprincipes, het laag verdedigen en het druk zetten. Na Ivoorkust zullen we een stuk wijzer zijn.”

Hieronder het exclusieve gesprek dat onze collega’s van VTM Nieuws hadden met Mignolet:

