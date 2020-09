Michy kan nog eens lachen: Batshuayi scoort er twee, vandaag naar Crystal Palace? FDZ

09 september 2020

10u00 0 Rode Duivels Aha! Michy Batshuayi (26) is weer voetballer. Dinsdagavond twee keer gescoord bij de Rode Duivels, woensdag legt hij medische testen af bij Crystal Palace. Op zoek naar speelminuten en goals, een snertperiode wordt zo afgesloten.

Iets na 21 uur dinsdagavond. Witsel legt aan, doelman Kristinsson duwt weg, Batshuayi reageert gevat en trapt overhoeks binnen. Spitsengoal. Een gekke bek en een schreeuw volgen, daarna loopt hij naar Roberto Martínez. Hij bedankt de bondscoach voor het vertrouwen. Zijn torinstinct is Batshuayi duidelijk nog niet kwijt.

Twintig minuten voor tijd doet hij er nog eentje bij. De manier waarop mag er zijn. Batshuayi verlengt een voorzet van Verschaeren achter het steunbeen in doel. Een afwerker is hij altijd geweest. De goals tegen IJsland waren ongetwijfeld een last die van zijn schouders viel.

Niet vergeten dat Batshuayi slechts iets meer dan 300 minuten speelde bij Chelsea vorig seizoen - 226 bij de A-ploeg, 90 bij de U23. Bankzitter, tribuneklant.

De Engelsen betaalden vier jaar geleden nochtans 40 miljoen euro aan Olympique Marseille voor Batshuayi. Veel succes kende de aanvaller niet op Stamford Bridge. Slechts één keer écht uitgeblonken. Toen hij Chelsea de titel schonk in 2017 met een laat doelpunt tegen West Bromwich Albion. Een unexpected hero noemde hij zichzelf.

Bij Antonio Conte kreeg hij nadien amper speelminuten - de Italiaan was te veeleisend. Batshuayi werd met wisselend succes verhuurd aan Borussia Dortmund, Valencia en Crystal Palace. Omdat ook de trainers die na Conte kwamen niet overtuigd waren van de kwaliteiten van Batsman. Zowel bij Sarri als bij Lampard lag hij niet in de bovenste schuif. Tactisch niet onderlegd genoeg, niet genoeg doorzetter.

125.000 euro per week

Michy zat in een gouden kooi. Maar verandering is op komst.

Want: zonder lastminuteverandering verlengt hij straks zijn contract met één seizoen bij Chelsea - ze hopen dat zijn marktwaarde zo wordt opgekrikt, zijn contract loopt in 2021 af - om dan onmiddellijk verhuurd te worden aan Crystal Palace. Dat bedong een aankoopoptie. Woensdag legt hij zijn medische testen af op Selhurst Park. Terug naar de club waar hij in 2019 vijf maanden voetbalde. Vijf goals in elf matchen. Zijn loon van 125.00 euro per week nemen ze over, een huursom betalen ze graag. Fan favourite. Terug naar een coach die in hem gelooft ook - Roy Hodgson wilde hem er graag bij - en nog steeds in zijn geliefde Londen.

Concurrent van Benteke

Hij moet bij Palace de concurrentie met Christian Benteke aanscherpen. Tenzij die alsnog vertrekt. Een bod was er nog niet, zijn loon van 135.000 euro per week vormt het grootste struikelblok.

22.35 uur dinsdagavond. Batshuayi stapt met de glimlach van het veld. Een vuistje met de ploegmaats, een pets op de poep van de bondscoach. Het vertrouwen opgekrikt. Bij Palace zagen ze het graag gebeuren. Zij weten nu ook: dat torinstinct is hij nog niet kwijt.

