Meunier toont op grappige wijze hoe hij penaltyfout tegen kreeg, maar Henderson is het daar niet mee eens

12 oktober 2020

09u42 0 Rode Duivels Cruciale fase gisteravond op Wembley: de fout van Thomas Meunier op Jordan Henderson die resulteerde in een Engelse penalty en de 1-1. Dat Meunier vond dat Henderson wel erg makkelijk neerging, maakte hij hem na de match op grappige manier duidelijk. Of waarom de zenuwen bij de Duivels, en Meunier in het bijzonder, niet echt strak gespannen stonden.

Thomas Meunier doing an impression of Jordan Henderson winning the penalty 🤣@ThomMills @JHenderson pic.twitter.com/iZL8qjsxar Football Daily(@ footballdaily) link

“Kijk Jordan, zo ging je neer”, zei Meunier na het laatste fluitsignaal tegen de middenvelder van Liverpool. Waarna hij de in zijn ogen 'Schwalbe’ van Henderson imiteerde. Die was het er niet echt mee eens, maar had blijkbaar ook ergens begrip voor Meuniers redenering. Met een lach en een knuffel losten de twee het meningsverschil op. Eerder vrienden dan vijanden, de Engelse en Belgische spelers.

🗣 "I felt him pull my back...would you agree?" 🤣@skysports_PatD asking Jordan Henderson how he won the penalty pic.twitter.com/O64WDymYqf Football Daily(@ footballdaily) link

Henderson werd bij SkySports specifiek gevraagd naar de fase. Ook dat leverde grappige televisie op. “Hoe heb je die penalty ‘gewonnen’?”, was de vraag van Patrick Davison, reporter langs de zijlijn. Henderson lachte even en liet uitschijnen dat Ashley Cole (de analist van Sky Sports en ex-voetballer van onder andere Arsenal en Chelsea, nvdr) in zijn plaats toch net hetzelfde zou gedaan hebben. “Ik kwam vóór Meunier bij die corner en ik voelde hoe hij me terugtrok... (lacht) ga je niet akkoord?” Davison: “Jawel, ik ga akkoord: er was contact, maar toch niet heel veel...” Waarop Henderson nog: “Ik voelde hem aan mijn schouder trekken. Dus ja, ik vond het een penalty.”

Mulder: “Amateuristisch gedrag van Meunier”

In de VTM-studio tijdens ‘Vandaag is Rood’ kreeg Meunier het tijdens de pauze al zwaar te verduren van Jan Mulder. “Zó ergerlijk, die fout. De huidige generatie van topspelers kent de spelregels niet. Zelfs een zesjarige moet dat weten. Ze denken dat trekken aan het shirt mág.” En ook Marc Degryse vindt niet dat een man met de ervaring van Meunier zoiets mag overkomen. Ook over de match van de rechterflank van Borussia was onze analist niet echt te spreken. “Ik vond Meunier echt niet overtuigend. Hij heeft ook al aangegeven dat deze wedstrijden niet de ­belangrijkste zijn voor hem. Dat kruipt in automatisch in je hoofd en dan ben je minder scherp.”

Engeland - België 2-1: de wedstrijdbeelden

