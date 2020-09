Meunier over de Nations League: “Of ik fan ben van het concept? Neen, helemaal niet” Redactie

02 september 2020

17u49 0 Rode Duivels Voor heel wat Rode Duivels begint hun seizoen met de Nations League-matchen tegen Denemarken en IJsland. Ook voor Axel Witsel en Thomas Meunier, bezig aan de voorbereiding bij Borussia Dortmund. Het duo heeft er geen problemen mee om meteen officiële duels te spelen, al is Meunier niet de grootste aanhanger van het Nations League-concept.

“Neen, helemaal niet”, was de rechtsachter eerlijk. “Het voelt wat gecreëerd aan en lijkt toch ook om geld en business te draaien. De kalender vullen met matchen en op het einde een beker uitreiken. Volgens mij zit de kalender overvol, al jarenlang. En ik weet niet of dat de manier is om - kwalitatief - het beste in spelers naar boven te halen. Ik denk dat het duidelijk is dat er daardoor meer blessures zullen komen de komende maanden. Ik zie spelers van 20 of 21 jaar met kraakbeenproblemen. Daar moet een evenwicht gevonden worden. Zoveel mogelijk matchen plannen om de mensen te plezieren, is niet het beste plan volgens mij.”

Fysiek nog niet op zelfde niveau

De situatie blijft sowieso wel vreemd. Sommige Duivels zijn al aan hun competitie begonnen, anderen zijn al een tijdje bezig met hun voorbereiding en sommige spelers zijn maar net terug uit vakantie. “Op fysiek vlak zitten we nog niet allemaal op hetzelfde niveau”, zegt Witsel. “Daarom hebben we ook nog wat in aparte groepjes getraind. Of ik beide matchen zou kunnen spelen? In principe wel. Ik heb al een maand voorbereiding gehad en ben klaar. Van de ploeg heb ik alvast niet te horen gekregen dat ik niet twee keer zou mogen spelen. De bondscoach zal wel beslissen of dat opportuun is.”

Voor Meunier ligt de situatie anders. De ex-speler van PSG liep tijdens de voorbereiding met Dortmund een lichte spierblessure op en stond een tijdje aan de kant. “Maar ik beschouw die blessure als verleden tijd”, aldus Meunier. “Bij Dortmund hervatte ik al de individuele training en gisteren trainde ik hier ook met de groep. Mijn gevoel is positief, ik ben weer fit. Natuurlijk zal ik geen twee volledige matchen spelen op vijf dagen tijd. Daar zijn de afspraken tussen mijn club en de bond ook duidelijk over.”

