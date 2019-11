Met de groeten van het 'dodelijkste broederpaar ter wereld': Duivels na wervelende zege dicht bij historische 30 op 30 YP/ODBS

16 november 2019

19u46 10 Rusland RUS RUS 1 einde 4 BEL BEL België Rode Duivels Als België al zijn ‘finales’ -zoals deze match vooraf werd bestempeld- zo makkelijk wint, staan er ons nog mooie jaren te wachten. 0-3 na 40 minuten, 1-4 de eindcijfers. Alleen Cyprus, dinsdag in Brussel, scheidt deze Duivels nog van een historische 30 op 30. Vooral met goals van geweldige makelij plezierde België. Met Eden en Thorgan Hazard in de hoofdrol. Heeft het voetbal ooit een beter broederpaar gekend?

Eindelijk zou er een test volgen voor de Duivels. Een kwartiertje konden de Russen ietwat druk ontwikkelen, op enthousiasme. Menig ploeg kan hieronder kraken, zie het recente WK toen Rusland pas in de kwartfinale sneuvelde na penalty’s tegen de latere finalist Kroatië. Maar niet dit België. Niet dat onze centrale achterhoede zo onverzettelijk was, al zetten Boyata en Vermaelen geen voet verkeerd. Maar als je als verdediger de bal haast steevast kwijt kan aan Witsel, De Bruyne of een inzakkende Eden Hazard, voetbal je zo onder de druk uit. Courtois moest nog niet één bal pakken, toen Eden in minuut 19 zijn broertje Thorgan aanspeelde. Een fantastische knal later stond het 0-1. Even een reminder aan ook de klasse van de Dortmund-aanvaller, zeker als afwerker. Wat moet het leuk zijn, Hazard als achternaam te hebben.

Een goal van Thorgan die Eden zichtbaar plezierde en ook inspireerde. Met de week gaat zijn vormcurve de hoogte in. In het Bernabéu vinden ze ongetwijfeld dat die curve minder geleidelijk mag, als supporter van de Duivels is het goed zo. Dan is Eden absolute top voor de start van het EK. Bij zijn eerste flits stak doelman Guilherme er nog een hand voor, op het halfuur was het wel raak. Een dropshot in de volley, nadat Lukaku als ideaal afspeelpunt fungeerde op een diepe bal van Alderweireld (0-2). Genieten was dit. En het kon nog beter, zeker wanneer deze Duivels kunnen counteren. De Russen, dan al murw geslagen, lieten De Bruyne zomaar infiltreren. Heerlijk aangespeeld door Mertens, misschien wel het hoogtepunt van de match. KDB koos er niet voor zelf af te werken, wel om Eden met een panna de 0-3 aan te bieden. Alsjeblieft.

De tweede helft werd een maat voor niets. Dat moet zowat de slagzin zijn van deze EK-kwalificatiecampagne. De enige negatieve noot, was het uitvallen van Mertens. Perfect aangespeeld door T. Hazard, liet Dries de 0-4 meteen na de pauze liggen en werd hij aangetrapt. Uit voorzorg wisselde Martínez meteen met de inbreng van Tielemans. De ster van Leicester was op de bank begonnen en lijkt, deze glansprestatie indachtig, zijn plaats kwijt. Want op de enkele defensieve wissels na (Vertonghen, Meunier en eeuwig vraagteken Kompany) moet dit ongetwijfeld ook in het hoofd van Martínez de elf zijn die straks op het EK voor eeuwige glorie gaan. Daar kon een mindere tweede helft geen verandering in brengen. Alleen Lukaku deed er nog eentje bij. Een knal van buiten de zestien zowaar. Kers op de taart. Zijn 52ste alweer. De 1-4 van Dzhikiya was niet eens een Russisch doekje voor het bloeden.