Mertens na zege tegen Denemarken: "Was zoeken na tien maanden niet samengespeeld te hebben"

05 september 2020

23u24 0 Rode Duivels Dries Mertens legde de wedstrijd tegen Denemarken in een definitieve plooi met de 0-2. De aanvaller van Napoli merkte dat het nog wat zoeken was naar automatismen. “We hebben pas vijf dagen samen getraind na de vakantie, het was even wennen.”



De Rode Duivels hebben hun eerste opdracht tot een goed einde gebracht. België won met 0-2 op het veld van Denemarken, onder meer dankzij een doelpunt van Dries Mertens. Wat vond de aanvaller van de wedstrijd? “Het was een moeilijke wedstrijd”, reageerde Mertens bij Gilles De Bilde. “Al creëerden zij niet veel kansen. We hebben pas vijf dagen samen getraind na de vakantie, dus was het even wennen. Vooral in de eerste helft was het zoeken, we merkten wel dat we tien maanden niet samengespeeld hadden.”

Tielemans: “Hebben ervoor moeten knokken

“Dit was zeker niet makkelijk als eerste wedstrijd”, vertelde Youri Tielemans na de wedstrijd bij RTL. “Gezien de omstandigheden was dit toch een goede wedstrijd. Niet iedereen is al op honderd procent, maar tegelijkertijd gaven we ook amper iets weg. We hebben ervoor moeten knokken, maar dit nemen we toch mee naar de volgende wedstrijden.”

Thorgan Hazard zag dat de Belgen voor de pauze zoekende waren. “Velen kwamen pas terug uit vakantie en het was dan ook zoeken naar de automatismen. Toch hebben we ons werk gedaan. We gaven niets weg, hielden de nul en scoorden zelf twee keer.”

Denayer: “Scoren voor Rode Duivels is altijd leuk”



