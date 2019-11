Martínez: “Zonde dat we niet in Brussel kunnen spelen op EK” YP

16 november 2019

20u36

Ook bondscoach Roberto Martínez was blij met wat zijn spelers vanavond lieten zien in Sint-Petersburg. “We wisten dat Rusland het aanvallend zou gaan aanpakken en dat het een open wedstrijd ging worden. We kregen kansen en we hebben ze ook genomen. De eerste helft was heel goed, we waren klinisch in de afwerking, in de tweede leden we teveel balverlies. Maar al bij al was dit een heel sterke prestatie.”

“Er waren wel wat (noodgedwongen) wijzigingen bij de Russen, maar eens we de bal kregen... We hebben ook Dzyuba heel goed afgestopt, onze drie achterin speelden zeer sterk. Ik zag een ploeg met heel veel honger. We blijven groeien, de spelers tonen de juiste ingesteldheid. Als je zo’n match niet op de juiste manier aanpakt, wordt het moeilijk. Nu kunnen we dinsdag vieren met de fans, maar het blijft een zonde dat we niet in Brussel kunnen spelen op het EK.”