Martínez zal niet experimenteren tegen San Marino: "Het is en blijft een kwalificatieduel"

05 september 2019

19u32

De Rode Duivels maken zich op voor de EK-kwalificatiewedstrijd van morgen tegen dwergstaat San Marino. Het laagst gerangschikte land op de FIFA-ranking (211ste) ontvangt de koploper, België. Toch is het voor bondscoach Roberto Martínez een partij zoals andere partijen. "Er staan net als tegen elke tegenstander drie punten op het spel."

"Franco Varrella, de coach van San Marino, is heel flexibel", stak Martínez van wal. "Zijn team kan met vier of vijf achteraan spelen, of zoals tegen Kazachstan in een diamant. Varrella heeft geen elitespelers, dus de resultaten blijven wat uit. Voor ons is dit een normale kwalificatiewedstrijd. We willen de drie punten en voor de spelers is dit een mooie kans om hun plaats in de kern van 23 op te eisen."

Martínez kan tegen de dwergstaat zoals geweten niet rekenen op enkele sterkhouders, zoals Eden en Thorgan Hazard en Axel Witsel. "Eden kan je niet zomaar vervangen. Het wordt dus een hele goede test om zonder onze ‘captain’ te spelen. Een andere speler moet nu zijn verantwoordelijkheid nemen. Ook na het WK was Eden vaak beslissend, maar het is nu aan ons om zijn forfait op te vangen."

Martínez zal dus kansen geven aan andere spelers, maar belooft niet te veel te experimenteren. "Er komen nieuwe gezichten, maar het blijft een kwalificatiewedstrijd. Ik zal sommige spelers kansen geven, al zal ik geen gekke toeren uithalen."

Met Yari Verschaeren en Benito Raman nam de Spanjaard twee nieuwkomers in zijn selectie op. "Ze voelden zich deze week snel op hun gemak", reageerde Martínez kort. "Er is concurrentie op alle posities."

De Bruyne: “Voluit spelen is beste manier om tegenstander te respecteren”

“De beste manier om voor onze tegenstander respect te tonen, is negentig minuten voluit gaan”,klonk het daarnaast bij Kevin De Bruyne. “Ik denk dat ik, nu ik meer ervaren ben, wedstrijden als tegen San Marino beter kan spelen”, zei de middenvelder van Manchester City. “Als je jong bent, kijk je vooral uit naar de toppers. Nu ben ik hier om mijn job te doen. Ik respecteer iedereen. San Marino is zoals iedereen weet niet het beste land ter wereld, maar we moeten respect tonen en er is daarvoor maar een manier: negentig minuten lang voluit voetballen. Met City zetten we zelfs bij 5-0 druk, zo toon je respect. Als ik 5-0 achter sta en de andere ploeg begint de bal wat rond te tikken, vind ik dat vernederend.”

De Bruyne denkt niet dat er veel lessen te trekken vallen uit de wedstrijd van vrijdag. “Soms leer je niets uit een match, maar dat geldt ook voor topwedstrijden. Je speelt als ploeg, doet je werk en probeert te winnen. Na afloop van de partij weet je dan wat beter kan. Maar zulke duels helpen niet altijd.”