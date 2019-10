Martínez wil compleet andere aanloop naar EK dan naar WK Niels Poissonnier

10 oktober 2019

05u00 0 Rode Duivels Het ene grote toernooi is het andere niet. Bleven de Rode Duivels vóór het WK in Rusland nog zo lang mogelijk in België, dan wil de bondscoach straks het compleet tegenovergestelde. Eens weg van Tubeke — op den duur heb je het er wel gezien.

Een kwestie van uren is het, vooraleer de Rode Duivels mathematisch zekerheid hebben over hun EK-ticket.

En dus is Roberto Martínez, samen met de Technische Commissie, twee weken terug in alle discretie al begonnen met het uitstippelen van de laatste rechte lijn richting Euro 2020 — een reis doorheen ons continent.

Opvallend daarbij is dat de bondscoach een heel andere aanpak in gedachten heeft dan twee jaar geleden, toen hij de nationale ploeg klaarstoomde voor ‘Missie Moskou’. Martínez koos er destijds bewust voor om geen buitenlandse stage te organiseren. Niet nog langer weg dan nodig van familie en vrienden, oordeelde hij. Drie weken vormde Tubeke het decor van de WK-voorbereiding. Met geregeld wat vrijaf voor de internationals, al dan niet na een oefeninterland. Wie in 2018 wilde oefenen tegen België (Portugal, Egypte en Costa Rica), moest naar de Heizel komen.

Allemaal zaken die straks — als op 24 mei de effectieve voorbereiding begint — anders zullen zijn.

“Tubeke wordt ons basiskamp tijdens het EK. Van daaruit zullen we naar de verschillende speelsteden vliegen. Als we tenminste niet naar Baku moeten — dan moet je misschien wel een zevental dagen daar in de buurt zitten. De loting eind november zal dat duidelijk maken”, aldus Martínez. “Maar we kunnen hoe dan ook geen 51 dagen in Tubeke blijven. Want de lijn tussen je ergens comfortabel voelen en er verveeld geraken is dun. Het is belangrijk dat je niet langer dan 20 à 25 dagen in dezelfde omgeving verblijft. We gaan onze aanpak van voor het WK dus proberen omdraaien.”

De lijn tussen je ergens comfortabel voelen en er verveeld geraken is dun. We kunnen geen 51 dagen in ons basiskamp in Tubeke blijven Roberto Martínez

Concreet: Martínez wil eind mei, begin juni zo’n tien dagen «naar het buitenland». Al is het maar omdat er in Tubeke geen golfterreinen of zwembaden zijn, en het ook niet bepaald een fietsvriendelijke omgeving is. Om nog te zwijgen van de vele treinen die er passeren. Om de sleur te breken en België zo goed mogelijk voor te bereiden op het EK, plant Martínez nu dus wel een buitenlandse stage. Inclusief enkele vriendschappelijke interlands. Grote landen hoeft u daarbij niet te verwachten. Martínez is geen fan van oefenduels tegen ronkende namen. “Omdat je nooit weet met wie ze gaan spelen en wat hun motivatie is.” Zo lag Cristiano nog te zonnebaden op zijn jacht toen Portugal in de aanloop naar het WK op bezoek kwam. Het sterkt de bondscoach in zijn idee om straks “tegen welbepaalde landen” te oefenen. Naties met een soortgelijke filosofie als onze komende EK-tegenstanders.

In maart tegen Qatar?

Ondanks een nog lopend contract met de Franse voetbalbond om straks ook eens in België tegen elkaar te oefenen, heeft Martínez dan ook weinig zin in een vriendschappelijke interland tegen de wereldkampioen. Da’s wellicht iets voor ná het EK — de overeenkomst zal in principe verlengd worden. Ook met Noorwegen heeft de KBVB nog een deal, om in Oslo te gaan sparren. Maar dat hangt dan weer af van de loting straks, in Boekarest.

Qatar is op zijn beurt vragende partij om in maart naar ons land te mogen afzakken. De sjeiks willen daar liefst ruim twee miljoen euro voor neertellen. Een smak geld waar ze bij de voetbalbond niet ongevoelig voor zijn. Martínez staat niet te springen voor een dergelijke oefenpartner, maar beseft tegelijk ook wel hoe lucratief zo’n interland is. Anderhalf jaar geleden, ook in maart, betaalde Saoedi-Arabië nog een soortgelijke som, waar België na aftrek van de kosten een slordige 1,3 miljoen euro aan overhield. Binnen de KBVB zijn ze trouwens van mening dat de echte voorbereiding op het EK pas eind mei begint.

Nu, eerst dat noodzakelijke puntje nog tegen San Marino. Spannend...

België - San Marino, om 20.45 uur LIVE op VTM en op HLN.be