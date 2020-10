Martínez wacht op... afgetrainde Mertens: “Hopen dat de Italiaanse autoriteiten hem nog vrijlaten” NP

12 oktober 2020

07u01 0

Tegen beter weten in? Roberto Martínez blijft hopen dat Dries Mertens er woensdag in IJsland wél bij is. “Hij verdient dat. Dries speelt al zo lang bij de nationale ploeg, dat we tot de allerlaatste seconde op hem zullen wachten. Hopend dat de Italiaanse autoriteiten hem nog gaan vrijlaten, want dit is een frustrerende situatie voor Dries.”

Mertens zit al bijna twee weken in quarantaine nadat Napoli tegen een besmet Genoa speelde en ook de cijfers in Napels rood kleuren. Afgelopen weekend postte hij nog een veelzeggende foto van zijn afgetraind lichaam, naast Kalidou Koulibaly. “Als ze ons nog een week langer in quarantaine houden, gaan we van sport veranderen, denk ik.”

