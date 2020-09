Martínez tevreden: “Wisten dat we hier vooral een team gingen moeten zijn” Redactie

05 september 2020

Roberto Martínez was een tevreden man na de 0-2-zege van de Rode Duivels in Denemarken. “We wisten dat we hier vooral een team gingen moeten zijn. We hadden wel verwacht dat ze ons in de eerste helft zo hoog zouden komen vastzetten, en dat we in onze huidige vorm veel energie zouden moeten verbruiken om gevaar te voorkomen. Maar zonder dat we echt topfit waren, toonden we ons toch weer een ‘winning team’. We waren scherp op elk vlak. Ik ben tevreden met wat ik gezien heb, blij ook dat ik de waarden terugvond waar de Duivels voor staan. Het was misschien wat minder vlot dan je van ons zou verwachten, maar de overwinningsdrang was er wel.”

