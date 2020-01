Martínez steunt de Special Devils in Tubeke, maar praat ook over zijn eigen ploeg: “Trainingskamp in maart wordt heel belangrijk” JBE/DMM

26 januari 2020

13u34 2 Rode Duivels Hoog bezoek vandaag voor de Special Devils. De G-voetballers kregen op het oefenveld in Tubeke bezoek van bondscoaches Roberto Martínez, Ives Serneels en KV Mechelen-icoon Piet den Boer. De drie engageerden zich in het kader van de Special Olympics.

Een primeur in het Belgische voetbal. Voor het eerst in de geschiedenis selecteerde de voetbalbond 44 spelers met een verstandelijke beperking. De 44 Special Devils en Special Flames zullen België de komende vier jaar met vier teams vertegenwoordigen op internationale voetbal- en futsaltoernooien. Een deel van de atleten zal ons land ook vertegenwoordigen op de Wereldspelen in Berlijn in 2023.

De KBVB en Special Olympics Belgium willen het G-voetbal extra onder de aandacht brengen en de maatschappelijke aanvaarding van mensen met een verstandelijke beperking stimuleren. In die zin was de aanwezigheid van Roberto Martínez op het oefenveld een fijn duwtje in de rug. Niet evident in een jaar waarin er veel op het spel staat voor de Rode Duivels, maar onze Spaanse bondscoach nam het er graag bij.

“In maart spelen we twee vriendschappelijke wedstrijden. We willen het daarin opnemen op een specifieke plaats tegen heel specifieke tegenstanders. In juli doen we hetzelfde, dan spelen we ook weer twee keer. Eén van die matchen zal zeker in Brussel plaatsvinden. We spelen op het EK niet in België, dus dat wordt een belangrijk moment voor de fans,” aldus Martínez.

“Er is nog niets getekend, maar het is een grote mogelijkheid dat de oefenmatchen in maart zullen plaatsvinden in Qatar. We mogen nog niets aankondigen, maar de kans is heel groot. Het wordt een heel belangrijk trainingskamp voor ons om te zien waar elke speler staat. Sommigen hebben al 3.000 minuten gespeeld dit seizoen. We mikken op zonnige omstandigheden zodat de spelers wat vitamine D kunnen opdoen.”

Martínez: “Mijn contractverlenging? De focus ligt nu op het EK”

In Tubeke kwam Martínez ook nog eens terug op het vertrek van Johan Walem bij de U21. “Ik was niet verbaasd door het vertrek van Johan. Er wordt in het buitenland met veel plezier en belangstelling gekeken naar wat er in België allemaal gebeurt. Ik denk dat Johan het heel goed gedaan heeft bij de U21. Ik zie het als een natuurlijke overgang voor hem. Alles is correct verlopen tussen de Belgische en de Cypriotische bond. We wensen hem het allerbeste. Hij is er klaar voor.”

Wat met Martínez’ toekomst. Ligt die na het EK nog bij de Rode Duivels? Zijn contract loopt in elk geval af eind juni. “Mijn contractverlenging? Neen, daar heb ik geen nieuws over te melden. De focus ligt nu op de voorbereiding van het EK. We willen daar zo goed mogelijk aan de start staan, mijn toekomst doet er dan niet toe. Aan het eind van het toernooi zal wel duidelijk worden wat de volgende stap is voor mij. Neen, op dit moment lopen er nog geen gesprekken over mijn contractverlenging.”

Piet den Boer: “Dit is een geweldig initiatief van de bond”