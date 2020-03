Martínez: “Stage in Qatar gaat door” NP

04 maart 2020

06u54 0

Vals alarm. De oefenstage van de Rode Duivels in Qatar, eind deze maand, zal gewoon plaatsvinden. “Op dit moment is er geen reden om ongerust te zijn”, aldus bondscoach Roberto Martínez, verwijzend naar het steeds meer verspreide coronavirus. Martínez sprak er tijdens de Nations League-loting in Amsterdam over met de andere deelnemende landen (Portugal, Zwitserland en Kroatië) en zij “delen allemaal die mening”. Ook de Qatarese federatie en de organisatie gaven de voorbije dagen aan dat het mini-evenement zoals voorzien kan doorgaan. “We gaan natuurlijk geen risico’s nemen, en verantwoordelijk omspringen met de situatie als die nog zou veranderen - het toernooi komt niet op de eerste plaats - maar ‘as we speak’ is de informatie die we hebben positief.”

Martínez was tien dagen terug nog in Qatar om alle faciliteiten te bekijken. De Rode Duivels zullen er niet op de Aspire Zone trainen - waar Club Brugge de voorbije twee jaar zijn winterstage hield - maar op een nieuw trainingscomplex, dat ook tijdens het WK zal dienstdoen. Nog dit: Martínez houdt er geen rekening mee dat het coronavirus het komende EK zal bedreigen. “Zo kan je niet leven. Ik ben een optimist.”