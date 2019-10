Martínez selecteert Lestienne voor interlands tegen San Marino en Kazachstan TLB

04 oktober 2019

14u16 6 Rode Duivel Bondscoach Roberto Martínez heeft zijn selectie bekendgemaakt voor de EK-kwalificatiematchen tegen San Marino (10/10) en Kazachstan (13/10). De opvallendste naam die de Spanjaard bij zijn groep haalt, is Maxime Lestienne (Standard). Vaste waarden zoals Kevin De Bruyne (Manchester City), Koen Casteels (Wolfsburg), Jason Denayer (Lyon) en Vincent Kompany (Anderlecht) ontbreken door blessures.

Maxime Lestienne kent een uitstekend seizoensbegin bij Standard. In acht competitiewedstrijden scoorde hij vijf keer. Lestienne werd in 2013 door Marc Wilmots al opgeroepen voor de nationale ploeg maar kwam toen niet in actie. “Lestienne is een zeer getalenteerde speler”, legt Martínez zijn keuze uit. “Hij haalt een constant, hoog niveau bij Standard. Lestienne kreeg hij een heel belangrijke rol, waarin hij veel groeide. Ik kijk ernaar uit om met hem samen te werken.”

Het goede nieuws voor Martínez: verschillende spelers die voor de vorige interlands out waren, staan al een tijdje opnieuw op het veld. Het gaat om Eden Hazard (Real Madrid), Thorgan Hazard (Borussia Dortmund), Axel Witsel (Borussia Dortmund) en Timothy Castagne (Atalanta). De twee laatstgenoemden vonden al de weg naar de netten, Thorgan Hazard was al goed voor drie assists. Eden Hazard heeft het dan weer moeilijker bij zijn nieuwe club, waarvoor hij nog niet het verschil kon maken.

België staat ruim aan kop in EK-kwalificatiegroep I. Na zes speeldagen hebben de Rode Duivels nog een prerfect rapport, Rusland volgt op de tweede plaats met 15 punten. Een zege volstaat voor de Belgen om mathematisch zeker te zijn van deelname aan Euro 2020. Voor het duel met San Marino werden tot dusver 30.000 tickets verkocht.

De volledige selectie:

