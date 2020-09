Martínez roept 33 spelers op met (voorlopig) Hazard én liefst vijf nieuwkomers TLB

30 september 2020

12u15 10 Rode Duivels Met Sebastiaan Bornauw , Joris Kayembe, Alexis Saelemaekers, Zinho Vanheusden en Dodi Lukebakio heeft Rode Duivels-bondscoach Roberto Martínez vijf nieuwe namen bij zijn (ruime) selectie van 33 spelers gehaald. Daarin is (voorlopig) ook een plek voor Eden Hazard. “Áls hij betrokken kan zijn bij de matchen van Real van vanavond en zondag, zal hij ook naar de nationale ploeg komen.”

De Belgen spelen volgende week een oefenmatch tegen Ivoorkust (8 oktober in Brussel) en Nations League-wedstrijden in Engeland (11 oktober in Londen) en IJsland (14 oktober in Reykjavik). “De realiteit is dat niemand drie matchen zal spelen”, gaf Martínez uitleg bij zijn ruime selectie. “Ik denk ook niet dat het de bedoeling van deze drie matchen moet zijn om telkens dezelfde spelers te gebruiken. Zeker de oefenmatch van nu tegen Ivoorkust en november tegen Zwitserland zijn kansen om bepaalde spelers op bepaalde posities in actie te zien.”

Met Saelemaekers, Bornauw en Vanheusden zitten drie spelers tegelijk ook in de U21-selectie. “Zij zullen bij onze groep gehaald worden en spelen in de eerste match, tegen Ivoorkust”, aldus Martínez. “En daarna zullen ze de belangrijke match met de U21 spelen tegen Moldavië. Dit maakt deel uit van hun ontwikkeling en ze zullen dus ook hun belangrijke rol bij de beloften blijven vertolken.” De beloften spelen EK-kwalificatiematchen tegen Wales (9/10) en Moldavië (13/10).

Kayembe en Lukebakio

Voorts is nieuwkomer Joris Kayembe een opvallende naam in de selectie. Als de linksachter van Charleroi speelt, wordt hij de eerste speler van de Carolo’s die in actie komt bij de Rode Duivels sinds Geoffrey Mujangi Bia in 2009 (!) op de Kirin Cup. “Hij heeft een zeer specifiek profiel”, zegt Martínez over hem. “Een linksvoetige wingback: een zeer moeilijk profiel om te vinden. Dat Joris nu bij de selectie zit, is ook een resultaat van het goede werk dat bij Charleroi wordt geleverd.”

Ook Hertha BSC-spits Dodi Lukebakio wordt een nieuw gezicht in de groep. “Hij heeft de voorbije zestien maanden een constant niveau gehaald. Bij Hertha bekleedt hij een belangrijke rol en we volgen hem al een tijdje van dichtbij. Nu verdient hij het om bij de groep te horen. Dit is een kans voor hem en voor ons, om te zien hoe volwassen hij geworden is sinds zijn doortocht bij de U21. Hij kan ook in de spits spelen.”

📝 Here are 33 names for our next three games 🙌 #COMEONBELGIUM 🇧🇪 pic.twitter.com/cRWTCEwyQF Belgian Red Devils(@ BelRedDevils) link

Ook Eden Hazard, vanavond ook in de selectie bij Real Madrid, maakt opnieuw deel uit van de kern. “Het nieuws is positief geweest, de voorbije twee weken”, aldus Martínez over de situatie van zijn aanvoerder. “Er is goed gewerkt en nu verwachten we dat Eden de laatste stap in zijn herstel zal zetten. Als hij betrokken kan zijn bij de matchen van Real van vanavond en zondag, zal hij ook naar de nationale ploeg komen. Als hij om een bepaalde reden die matchen niet kan spelen, zal hij individueel blijven werken bij Real.”

Martínez over Hazard:

Ook Verschaeren bij selectie

Yari Verschaeren testte tien dagen geleden positief op het coronavirus, maar Martinez rekent toch op de Anderlecht-youngster, als hij genezen wordt verklaard. “Als hij zondag negatief test, sluit hij bij de groep aan. We wachten op groen licht. Op fysiek vlak heeft hij niets verloren, hij bleef individueel trainen.”

Voorin baden de Belgen in luxe, met Romelu Lukaku, Michy Batshuayi en Christian Benteke. Ook Divock Origi heeft een plaatsje in de ruime kern. “Batshuayi zal deze interlandperiode van bij de start honderd procent zijn, en Origi en Lukaku hebben de goede vorm beet. Daarom zit Landry Dimata niet in de groep van 33. Maar hij blijft tot onze plannen behoren en het was leerrijk hem in september bij ons te hebben.”

Achter gesloten deuren

Ook deze drie interlands zullen nog achter gesloten deuren plaatsvinden, met een strikt Covid-19-protocol voor spelers en staff. Door die maatregelen moest Nieuw-Zeeland afzeggen voor de oefeninterland en werd het land in extremis nog vervangen door Ivoorkust, een veel meer te duchten tegenstander.

De UEFA had gehoopt in het najaar met mondjesmaat terug toeschouwers toe te laten en gebruikte daarvoor ook de Europese Supercup in Boedapest als testcase, maar met de stijgende coronacijfers in vrijwel heel Europa en steden die donkerrood kleuren op de coronakaart, lijkt dat nog niet voor meteen te zijn.

