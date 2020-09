Martínez roept 33 spelers op met daarbij liefst vijf nieuwkomers: Bornauw, Vanheusden, Kayembe, Lukebakio en Saelemaekers TLB

30 september 2020

12u15 2 Rode Duivels Met Sebastiaan Bornauw , Joris Kayembe, Alexis Saelemaekers, Zinho Vanheusden en Dodi Lukebakio heeft Rode Duivels-bondscoach Roberto Martínez vijf nieuwe namen bij zijn (ruime) selectie van 33 spelers gehaald.

De Belgen spelen volgende week een oefenmatch tegen Ivoorkust (8 oktober in Brussel) en Nations League-wedstrijden in Engeland (11 oktober in Londen) en IJsland (14 oktober in Reykjavik). “De realiteit is dat niemand drie matchen zal spelen”, gaf Martínez uitleg bij zijn ruime selectie.

Met Saelemaekers, Bornauw en Vanheusden zitten drie spelers tegelijk ook in de U21-selectie. “Zijn zullen bij onze groep gehaald worden en spelen in de eerste match, tegen Ivoorkust”, aldus Martínez. “En daarna zullen ze de belangrijke match met de U21 spelen tegen Moldavië spelen. Dit maakt deel uit van hun ontwikkeling en ze zullen dus ook hun belangrijke rol bij de beloften blijven vertolken.”

Gesloten deuren

Ook deze drie interlands zullen nog achter gesloten deuren plaatsvinden, met een strikt Covid-19-protocol voor spelers en staff. Door die maatregelen moest Nieuw-Zeeland afzeggen voor de oefeninterland en werd het land in extremis nog vervangen door Ivoorkust, een veel meer te duchten tegenstander.

De UEFA had gehoopt in het najaar met mondjesmaat terug toeschouwers toe te laten en gebruikte daarvoor ook de Europese Supercup in Boedapest als testcase, maar met de stijgende coronacijfers in vrijwel heel Europa en steden die donkerrood kleuren op de coronakaart, lijkt dat nog niet voor meteen te zijn.

