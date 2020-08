Martínez over verrassende selectie Dimata: “Hij heeft een specifiek profiel” XC

25 augustus 2020

14u40 0 Rode Duivels Grote verrassing in de selectie van Roberto Martínez: Landry Dimata. De bondscoach legt uit waarom hij de Anderlecht-aanvaller opriep voor de Nations League-duels in Denemarken (5 september) en thuis tegen IJsland (8 september).



Landry Dimata Dimata begon deze maand na anderhalf jaar weer eens aan een wedstrijd. Ruim twee weken later mag de Anderlecht-spits zich voor het eerst Rode Duivel noemen. Opvallend. “Hij heeft een specifiek profiel”, lichtte bondscoach Roberto Martínez de selectie toe.

“Een nummer 9 is een heel belangrijk profiel voor ons. Hij kende bij Anderlecht een goede voorbereiding. Alleen al dat hij al 3 matchen heeft gespeeld, kan belangrijk zijn voor ons. We hebben hem altijd hoog ingeschat, maar door blessures kon hij er nog nooit bij zijn. Hij is dit seizoen heel sterk teruggekomen. We denken dan ook dat dit een goed moment is om hem op te nemen in de groep.”

