Martínez legt uit waarom hij Lestienne bij Rode Duivels haalt: “Hij is enorm gegroeid” TLB

04 oktober 2019

15u38 0

Bondscoach Roberto Martinez heeft Maxime Lestienne opgenomen in zijn 28-koppige selectie voor de twee komende EK-kwalificatiewedstrijden van de Rode Duivels tegen San Marino en Kazachstan. De 27-jarige winger kent een uitstekend seizoensbegin bij Standard. In acht competitiewedstrijden scoorde hij vijf keer. Lestienne werd in 2013 door Marc Wilmots al opgeroepen voor de nationale ploeg, maar hij kwam toen niet in actie.

“Lestienne is een heel getalenteerde voetballer, dat weten we allemaal”, vertelde Martinez over zijn keuze. “Hij verdient deze selectie na wat hij dit seizoen al getoond heeft, hij is enorm gegroeid. Ik denk dat hij heel goed in het systeem van ons team past. Hij is een ouderwetse nummer tien, die altijd weet te infiltreren en de ruimte opzoekt. Zijn intensiteit zonder de bal is enorm. Hij presteert heel regelmatig nu, bij Standard krijgt hij een belangrijke rol. Het wordt interessant om te zien hoe hij zich aanpast aan deze nieuwe omgeving.”