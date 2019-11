Martínez legt uit waarom hij Elias Cobbaut en niet Bjorn Engels bij selectie Rode Duivels haalt JBE/TLB

08 november 2019

12u52 0 Rode Duivels Bondscoach Roberto Martínez neemt Elias Cobbaut op in zijn selectie voor de interlands tegen Rusland en Cyprus. Voor de 21-jarige linksvoetige verdediger van RSC Anderlecht is het zijn eerste oproeping voor de Rode Duivels.

Op zijn persconferentie legde Martínez waarom Cobbaut zich binnenkort een Rode Duivel mag noemen. “Elias liet goeie dingen zien op het EK onder 21 en ook bij Anderlecht zijn er goeie signalen. Hij is linksvoetig en kan zowel centraal achteraan als linksachter komen te staan. Zo’n profiel had ik nodig en daarom is hij bij de ploeg gehaald”, aldus Martínez.

Sommigen hadden Bjorn Engels verwacht, maar hij moet nog even de wachtkamer in. “Bjorn presteert goed in de Premier League, maar de plaatsen op zijn positie zijn beperkt. Hij heeft zich goed aangepast aan de Premier League en we houden hem zeker in de gaten.” Bekijk de volledige uitleg over de niet-selectie van Engels in overstaande video.