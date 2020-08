Martínez laat Anderlecht-aanvallers Doku en Dimata debuteren, ook Eden Hazard, De Bruyne en Lukaku van de partij KDZ/YP

25 augustus 2020

13u31 10 Rode Duivels Roberto Martinez heeft dinsdag zijn 29-koppige selectie bekendgemaakt voor de Nations League-duels van de Rode Duivels in Denemarken (5 september) en thuis tegen IJsland (8 september). Eden Hazard, Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku zijn er gewoon bij, net als debutanten Jérémy Doku en Landry Dimata (beiden Anderlecht). Michy Batshuayi en Christian Benteke zijn dan weer de opvallendste afwezigen, achter de naam van Thomas Vermaelen staat nog een vraagteken.



“Jérémy is een uitzonderlijk talent”, lichtte Roberto Martínez zijn keuze toe voor de lichtvoetige flankaanvaller van Anderlecht. “Zijn snelheid en kwaliteit om één tegen één zijn bewaker te passeren, is een erg belangrijke troef in het het huidige voetbal”, aldus de bondscoach, die dit door de drukke kalender van enkele ervaren Duivels hét moment vond om Doku - en ook zijn collega bij Anderlecht Landry Dimata - op te roepen. Nog even meegeven: mocht Doku ook effectief tot speelminuten komen tijdens het tweeluik Denemarken-IJsland, wordt hij de op 13 na jongste debutant ooit bij de nationale ploeg.

In vergelijking met de interlands van november vorig jaar tegen Rusland en Cyprus vieren Koen Casteels (Wolfsburg), Jan Vertonghen (Benfica) en Thomas Meunier (Dortmund) hun terugkeer. Het drietal was destijds geblesseerd. Verder had de bondscoach ditmaal geen plaats in zijn selectie voor aanvallers Christian Benteke (Crystal Palace), Maxime Lestienne (Standard) en Michy Batshuayi (Chelsea). Matz Sels (Strasbourg) en Adnan Januzaj (Real Sociedad) zijn er niet bij door blessures. Bij Thomas Vermaelen (Vissel Kobe) is er de moeilijkheid hem zonder quarantainemaatregelen heen en weer te laten vliegen uit Japan, dus het is nog onduidelijk of hij bij de selectie komt.

De bondscoach riep verder ook sterspelers Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku op. Daar was vooraf twijfel over. Lukaku speelde vorige week vrijdag nog de Europa League-finale met Inter. De Bruyne klaagde al over de drukke kalender en verwacht eerstdaags met vrouw Michelle zijn derde kindje. Vincent Kompany is er uiteraard niet meer bij. Hij kondigde vorige week zijn afscheid aan en werd hoofdcoach van Anderlecht.

Doelmannen: Thibaut Courtois, Simon Mignolet, Hendrik Van Crombrugge, Koen Casteels

Verdedigers: Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Dedryck Boyata, Leander Dendoncker, Brandon Mechele, Jason Denayer, Elias Cobbaut

Flankverdedigers: Thomas Meunier, Timothy Castagne, Yannick Carrasco, Thorgan Hazard, Nacer Chadli

Middenvelders: Kevin De Bruyne, Axel Witsel, Youri Tielemans, Dennis Praet, Hans Vanaken

Flankaanvallers: Eden Hazard, Dries Mertens, Leandro Trossard, Yari Verschaeren, Jérémy Doku, Divock Origi

Centrumspitsen: Romelu Lukaku, Landry Dimata

Geen quarantaine

Nu al staat vast dat de meeste spelers voor die twee interlands vier verplichte coronatests zullen ondergaan. Bij aankomst in Tubeke op 1 september worden de spelers een eerste keer getest. Twee dagen later nog eens. Een dag later, op vrijdag 4 september, vliegen de Duivels naar Denemarken, waar bij aankomst opnieuw een coronatest gepland staat. Daags voor de wedstrijd tegen IJsland, op maandag 7 september dus, volgt testronde vier en onmiddellijk na de wedstrijd wordt de groep een vijfde keer getest. ­

Spelers die uit risicogebieden ­terugkeren, zoals Dries Mertens die op Ibiza verbleef, moeten ook vóór zij naar België terugkeren twee keer worden getest. Voor twee interlands zal Mertens dus in totaal ­zeven keer getest worden op het ­coronavirus. Omdat de Duivels in een strikte testprocedure zitten, hoeven onze internationals niet in quarantaine te gaan, ook niet als ze uit een ‘rode zone’ komen.

