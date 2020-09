Martínez: “Kwaad en triest na foute info over Courtois” NP

03 september 2020

21u39 0 Rode Duivels De insinuaties van bepaalde media over de vermeende positieve Covid-19-test van Thibaut Courtois hebben de bondscoach ‘not amused’ gemaakt. En da’s nog zacht uitgedrukt.

“Het maakt me kwaad. Triest ook. Het is jammer dat er zo over Thibaut geschreven wordt. Zeker omdat de Rode Duivels iedereen aanbelangen”, begon een gepikeerde Martínez. “Onze medische staf heeft me verzekerd dat Thibaut negatief heeft getest op Covid-19. Hij kan dan ook spelen. Maar nogmaals… Zoiets behoort niet alleen tot het medisch geheim, het nieuws was ook nog eens foutief. Kunnen jullie zich dat inbeelden? Als er iemand iets over je zegt dat niet waar is, dan word je kwaad. Ik ben enorm ontgoocheld in dit voorval. En Thibaut is nog meer gefrustreerd.”