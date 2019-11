Martínez kondigt enkele wijzigingen in basiself aan, Dries Mertens keerde zonder averij terug ODBS

18 november 2019

17u57 0 Rode Duivels Roberto Martínez voert voor de ‘feestmatch’ van dinsdag tegen Cyprus enkele wijzigingen door in vergelijking met de elf die in Rusland aan de aftrap stonden. Afhankelijk nog van de laatste training van vanavond, waaruit moet blijken welke spelers volledig fit zijn. Al zeker niet Chadli en ook Vermaelen blijft aan de kant. Rond Dries Mertens alvast goed nieuws: de aanvaller van Napoli heeft geen blessure overgehouden aan de trap die hij in Sint-Petersburg incasseerde.

Nacer Chadli zal er al zeker niet bij zijn. De Anderlecht-speler reisde afgelopen weekend al niet mee af naar Rusland, maar moest vandaag wel opnieuw bij de groep aansluiten. In tegenstelling tot Leandro Trossard, die vrijdag al huiswaarts keerde. “Chadli heeft een goede behandeling ondergaan, maar speelt tegen Cyprus niet, want het is belangrijk dat hij honderd procent fit naar zijn club kan teruggaan. Dat geldt trouwens voor alle spelers, want het was een zware wedstrijd in Rusland. Morgen zullen er dus wissels zijn. Vermaelen zullen we dinsdag alvast niet gebruiken. Zijn prestatie in Sint-Petersburg was van een erg hoog niveau.”

Over wat er op het spel staat tegen Cyprus, was Martínez duidelijk. “Die 30 op 30 zou een mooi en historisch cijfer zijn, maar veel interessanter vind ik dat we zien of bepaalde spelers er ‘klaar’ voor zijn. Dat ook zij progressie geboekt hebben. Daarnaast is het ook belangrijk om te winnen opdat we 2019 kunnen afsluiten als het nummer één van de wereld. En ten slotte moet de match in het belang van de fans staan. We willen hen bedanken omdat ze zo dicht bij de ploeg staan. Als je ziet met hoeveel ze zaterdag ook weer in Sint-Petersburg waren...”

Ik ben er rotsvast van overtuigd dat we dit jaar nog sterker zijn geworden. We zijn meer synchroon Roberto Martínez

Ondanks dat de Rode Duivels in deze EK-kwalificatiecampagne nauwelijks op enige vorm van tegenstand botsten, vindt de Spanjaard dat dit België gegroeid is in vergelijking met het WK 2018. “Op elke positie hebben we nu twee spelers van haast hetzelfde niveau, dankzij het doorgroeien van jongens als Tielemans, Thorgan Hazard en Castagne. Er zijn jonge spelers die op de deur bonken. Ik vind ons ook meer synchroon. En ik heb meer info rond spelers die minder gespeeld hebben. In dat licht zie ik ook de match van van morgen.”

Na de 1-4 in Rusland, luidt de vraag nog wat harder of deze Duivels in maart niet nog eens moeten spelen tegen een absoluut topland. “Er is een verschil tussen glamourlanden en sterke landen”, vervolgt Martínez. “Op die eerst zit ik echt niet te wachten. Op dat moment lopen de clubcompetities op hun einde en gaan die zogezegde toplanden echt niet op hun sterkst aantreden. Het gaat erom dat we sparren tegen een land waartegen we vooruitgang kunnen boeken, dat ik een nog wijzer bondscoach word om daarna mijn definitieve selectie van 23 spelers bekend te maken. Daar ben ik nog helemaal niet uit. Maar ik ben er wel rotsvast van overtuigd dat we dit jaar nog sterker zijn geworden. Kijk naar deze EK-kwalificatie: zeker van groepswinst en straks bij de loting van status van reekshoofd. Zonder genade tegen ook de kleinere landen. We hebben alles gedaan wat moest, dat is top.”