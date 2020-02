Martínez in Spanje: “Ik reken op Hazard voor het EK. Eden zal fit zijn”



SK

28 februari 2020

23u08 0 Rode Duivels Bondscoach Roberto Martínez was vanavond te gast in Zaragoza waar hij spreker was op het Comité Aragonés de Entrenadores de Fútbol. Martínez gaf er ook een persconferentie waar hij een hoopvolle boodschap had over de revalidatie van Eden Hazard na diens zware enkelblessure.

“Eden heeft er een week van verdriet op zitten. Maar sinds de partij tegen Manchester City is hij gestart met het aftellen naar zijn terugkeer. Ik zie het glas halfvol. Met de informatie waarover ik beschik reken ik erop dat Eden nog zal kunnen spelen met Real Madrid voor het einde van het seizoen. Ik heb daar vertrouwen in. Ik reken op Eden voor het EK. Hij is iemand die plezier geeft aan de mensen die komen kijken naar hem. Soms is het een voordeel om op een groot toernooi te komen zonder een zwaar seizoen in de benen.”

Vanuit Madrid klinken steeds meer geluiden dat Hazard binnenkort daadwerkelijk een operatieve ingreep zal ondergaan aan zijn rechterenkel. Hij zou in dat geval twaalf weken buiten strijd zijn.

Ook over Courtois liet Martínez zich lovend uit. “Thibaut kwam naar Madrid als de beste doelman ter wereld. Maar net dan begon Real aan een nieuw project en was het aanpassen voor Thibaut. Vandaag ziet iedereen bij Madrid het niveau dat wij in België gewend zijn van hem in de nationale ploeg.”

De bondscoach vliegt in principe vanuit Zaragoza alweer door naar Madrid, waar zondag de Clásico tegen Barcelona wordt gespeeld, maar de blessure van Hazard zorgt mogelijk nog voor een wijziging in het programma van Martínez.