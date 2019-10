Martínez in exclusief gesprek: “EK winnen is net zo moeilijk als WK winnen” PDD/TLB

06 oktober 2019

13u46

Bron: VTM Nieuws 0

Binnenkort blazen de Rode Duivels opnieuw verzamelen voor de EK-kwalificatiematchen tegen San Marino (10/10) en Kazachstan (13/10). De nationale ploeg heeft haar ticket voor Euro 2020 al zo goed als op zak en dus kan de blik alweer richting de toekomst. In een exclusief gesprek met VTM Nieuws-analist Gilles De Bilde kijkt bondscoach Roberto Martínez onder meer vooruit naar het Europees Kampioenschap. “Het wordt zeer moeilijk om dat EK te winnen, even moeilijk als het WK”, voorspelt Martínez. “De vier halvefinalisten op het WK waren Europese landen. Daarnaast heb je ook nog Nederland, zij hebben al twee sterke jaren gehad. Je hebt ook nog Spanje en Portugal, die de Nations League gewonnen hebben, en dan is er ook nog Italië. Zo krijg je een competitie met acht landen, plus België. Iedereen kan daar van iedereen winnen. Ik zie geen favoriet voor het toernooi.”

Voorts heeft de Spanjaard het ook onder meer over zijn contract, dat na het EK afloopt. U kunt het interview bekijken in bovenstaande video.