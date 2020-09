Martínez: “Ik word er nooit moe van om te herhalen hoe belangrijk Dries Mertens is” ODBS

08 september 2020

23u46

Bron: VTM Nieuws 2 Rode Duivels Naar goede gewoonte een lovende Roberto Martínez na een match van de Duivels, al zeker na 5-1 tegen IJsland. Vooral Dries Mertens kreeg een opvallende loftbetuiging.



De Catalaan zag hoe België geleidelijk steeds beter in de match kwam na een moeilijke start. “We maakten het ons in de beginfase zelf moeilijk tegen dat lage en goed georganiseerde IJslandse blok. Onze balcirculatie liet te wensen over. Niet abnormaal na tien maanden lang zonder interland. Het was even zoeken naar de juiste ruimtes en hoe het best vooruit te spelen: dit is nu eenmaal internationaal voetbal. Sommige spelers raakten daar, terecht, wat gefrustreerd maar uitten dat nooit op negatieve manier.”

Waarna Martínez de loftrompet bovenhaalde. Voor de jonkies Verschaeren en Doku. Die eerste mocht ietwat verrassend invallen, die tweede mocht voor het eerst een interland starten. Verschaeren bedankte met een assist, Doku met een heerlijk doelpunt. “Yari is een meester in het voetballen in korte ruimtes. En Doku kende een moeilijke eerste helft, maar toen hij na de rust meer relaxed was zag je wat hij allemaal in zijn mars heeft.”

Om te eindigen door Dries Mertens nog eens flink in de bloemetjes te zetten. En niet alleen omdat hij net als zaterdag in Denemarken scoorde. Zijn 19de goal in 91 A-caps. Martínez: “Ik word er nooit moe van om te herhalen hoe belangrijk Dries is. Hoe hij zijn ervaring doorgeeft en een voorbeeld is voor de jonge gasten, dat is bijzonder knap. Eens te meer een complete match van hem.”