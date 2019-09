Martínez gaat in Schotland wel voor zijn beste elf: Lukaku, Mertens en Vermaelen aan de aftrap Redactie

08 september 2019

Nu wel met zijn beste ploeg. Roberto Martínez gooit, in tegenstelling tot San Marino vrijdag, wel de zware kanonnen in de strijd. Komen aan de aftrap maandagavond, zo bevestigde de bondscoach vandaag in Glasgow: Romelu Lukaku in de spits, Dries Mertens in de aanval en centraal achterin Thomas Vermaelen. Dat gaat ten koste van zeer waarschijnlijk Origi en Januzaj, de tegenvallers van San Marino. Ook Batshuayi en Denayer lijken weer naar de bank te verhuizen. Mogelijk komt ook Dendoncker in de basis. Mits winst in Schotland tellen de Rode Duivels 18 op 18 in hun kwalificatiegroep richting het EK 2020.