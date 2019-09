Martínez gaat in Schotland wel voor zijn beste elf: Lukaku, Mertens en Vermaelen aan de aftrap ODBS/NP

08 september 2019

19u38 22

Nu wel met zijn beste ploeg. Roberto Martínez gooit, in tegenstelling tot San Marino vrijdag, de zware kanonnen in de strijd. Komen aan de aftrap maandagavond, zo bevestigde de bondscoach vandaag in Glasgow: Romelu Lukaku in de spits, Dries Mertens in de aanval en achterin Thomas Vermaelen. Dat gaat ten koste van zeer waarschijnlijk Origi en Januzaj, de tegenvallers van San Marino. Ook Batshuayi en Denayer lijken weer naar de bank te verhuizen. Mogelijk komt Leander Dendoncker in de basis. Mits winst in Schotland tellen de Rode Duivels 18 op 18 in hun kwalificatiegroep richting het EK 2020.

De te verwachten basiself: Courtois; Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen; Meunier, Dendoncker, Tielemans, Chadli; Mertens, De Bruyne; Lukaku

De wedstrijd (20u45) zal live te zien zijn op HLN.be en VTM, dat om 20u25 met de uitzending start.

Mertens: “Goed plan niet correct uitgevoerd”

Na een zeer matige eerste helft in San Marino werd Dries Mertens na de pauze met Nacer Chadli ingebracht om de bakens te verzetten. Een gelukte zet, want de 32-jarige Leuvenaar was meteen beslissend met een doelpunt en een assist. 86 caps staan er intussen op de teller bij Mertens. Hij is al meer dan acht jaar Rode Duivel, maar sleet lijkt er niet op te zitten. “Ik voel me nog goed en dat komt vooral omdat ik een laatbloeier ben”, vertelde Mertens vandaag. “Nu zie ik sommigen op hun achttien al zoveel wedstrijden spelen, dat heb ik nooit meegemaakt. Op mijn achttiende speelde ik bij Eendracht Aalst, daarna ben ik naar Nederland gegaan. Hoeveel toernooien ik nog zal meegaan? Zolang ze mij oproepen, zal ik aanwezig zijn.”

Opvallend was dat Mertens en Chadli vrijdag meteen beslissend waren voor de Duivels, terwijl Januzaj en vooral Origi in de eerste helft amper voet aan de grond kregen. “De trainer had een goed plan, maar dan moeten de taken wel correct uitgevoerd worden en dat was niet het geval. Dan krijg je het zelfs moeilijk tegen een ploeg als San Marino. We hadden wel niet de indruk dat zij op de laatste plaats op de wereldranking staan, zo speelden zij niet.”

“Ik zie Romelu vrij en gelukkig”

Mertens en bondscoach Roberto Martinez staken Romelu Lukaku ook een hart onder de riem. De kersverse spits van Inter werd vorig weekend in Cagliari slachtoffer van racisme. “Rom heeft daar toch wel een schok van gekregen”, gaf Mertens toe. “Maar nu wordt hij door iedereen gesteund en dat zal wel deugd gedaan hebben. Hij zal wel waardering krijgen in Italië en belangrijk zijn voor Inter.”

“Ik heb hem deze week met een enorme focus gezien op training”, vulde de bondscoach later aan. “Hij is zo gedreven dat het zijn spel niet zal aantasten. Ik zie hem vrij, gelukkig. Hij is helemaal klaar voor zijn nieuwe uitdaging bij Inter.”