Martínez en Vertonghen hebben vertrouwen in experimenteel elftal tegen Denemarken: “Er zal een team staan van hoog niveau” NVE

04 september 2020

20u34 0 Rode Duivels Morgen spelen de Rode Duivels hun eerste duel in de nieuwe editie van de Nations League, tegen Denemarken. Ze zijn vanmiddag aangekomen in Kopenhagen. Zonder onder meer Thibaut Courtois en Kevin De Bruyne. Bondscoach Roberto Martínez en Jan Vertonghen hebben vertrouwen in een goede afloop.



Het nieuws van de dag bij de Rode Duivels is natuurlijk dat Thibaut Courtois niet mee op het vliegtuig is gestapt richting Denemarken. De doelman keert terug naar Madrid om zich met Real voor te bereiden op het nieuwe seizoen. Roberto Martínez besloot om Courtois toch op te roepen: “Hij was niet klaar om wedstrijden te spelen. De bedoeling van dit trainingskamp was om na tien maanden weer dat samenhorigheidsgevoel te creëren. Dynamiek creëren en weer ‘Team Belgium’ worden. Deze beslissing was mogelijk, al van bij het begin van het kamp.”

Niet alleen in doel, ook achterin zal het schuiven worden voor onze bondscoach zonder Vermaelen en Kompany. De kans voor Jason Denayer om zich in de basis te werken? “Denayer had het beste seizoen uit z’n carrière. Hij is op leeftijd en was goed op training. Ik geloof in alle spelers die erbij zijn. Wedstrijden als deze hebben we nodig om echt te zien hoe sterk ons team nu echt is”, aldus Martínez.

Jan Vertonghen ziet met Kompany een derde generatiegenoot afhaken bij de nationale ploeg, na ook Fellaini en Dembélé al. “Zij hadden een reden om te stoppen bij de Duivels, en die reden heb ik nog niet. Dat doet me wel beseffen dat ik dichter bij het einde sta dan bij het begin van m’n carrière, maar ik geniet van elk moment.”

Vertonghen - die morgen nog eens aanvoerder is bij afwezigheid van Eden Hazard - verwacht geen problemen achterin. “De automatismen zijn er. De meeste jongens zijn al zo lang samen. Natuurlijk heeft de ene al wat meer gespeeld dan de andere. Ik heb er alle vertrouwen in dat er een team zal staan van hoog niveau.”

