Martínez: “Dit is een zeer belangrijke match. We zullen getest worden” Redactie

09 september 2019

20u40 1

De Rode Duivels zijn met een perfect rapport afgezakt naar Glasgow, maar hebben wel iets goed te maken na die erg zwakke eerste helft van vrijdag in San Marino. Bovendien is mits een zege de kwalificatie voor het EK met nog vier wedstrijden voor de boeg virtueel een feit, mathematisch gezien moet er altijd nog tot volgende speeldag gewacht worden.

“Dit is een heel belangrijke wedstrijd. Het is de zesde match en de punten beginnen heel belangrijk te worden om je wel of niet te kwalificeren”, aldus bondscoach Roberto Martínez. “We zullen getest worden en we zullen hier bij momenten goed moeten verdedigen.” Bekijk de hele reactie van de bondscoach in bovenstaande video.