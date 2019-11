Martínez: “Deze ploeg verdient het om het EK te winnen, maar in voetbal is het niet zo simpel” Redactie

19 november 2019

Ook bondscoach Roberto Martínez was na afloop opgetogen met de historische 30/30. “Ik denk dat iedereen gewoon heel goed gewerkt heeft dit jaar. De spelers weten wat ze moeten doen en ze doen dat dan ook met een ongelofelijke focus. Zes keer scoren en dan ook nog eens op deze manier doet heel veel deugd. Of we het EK winnen? Dat is iets dat we zelf in handen hebben. We moeten nog beter worden en dan zien we of we opnieuw een geweldig tornooi kunnen spelen. We hebben de standaard gezet op het WK en we zijn ons verder aan het ontwikkelen naar een team met veel samenhorigheid. En ook de fans zijn daarin belangrijk. We hebben nu zeven maanden de tijd om zo goed mogelijk te worden.”

“Er wordt veel gezegd over tegen wie we nu gaan spelen komende zomer, maar ik weet niet of dit al concreet is. Wat zal zijn, zal zijn, al blijft het zonde dat we niet voor eigen publiek in Brussel kunnen spelen. Nu moeten we twee of drie keer tegen een thuisploeg, in Denemarken en in Rusland... Nu gaan we vieren en dat zien we wel binnen zeven maanden. Deze ploeg verdient het om het EK te winnen, maar in voetbal is het niet zo simpel.”