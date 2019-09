Martínez: “De prestatie van vandaag deed me veel plezier” TLB

09 september 2019

23u35 0

Na de forse 0-4-zege op bezoek bij Schotland op de zesde speeldag in EK-kwalificatiegroep I zijn de Rode Duivels met nog vier speeldagen te gaan in de groep virtueel geplaatst voor Euro 2020. “Winnen was superbelangrijk vandaag”, aldus bondscoach Roberto Martínez. “Virtueel zijn we gekwalificeerd voor het EK en de volgende stap is natuurlijk om eerste te worden in de groep. De prestatie van vandaag deed me veel plezier.”