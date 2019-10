Martínez: “Dat Carrasco de bal bij die penalty aan een 18-jarige geeft, doet me nog het meeste plezier” Redactie

10 oktober 2019

23u42

Bron: VTM Nieuws 0 Rode Duivels “Ik ben heel tevreden”, trapte Roberto Martínez een open deur in na de 9-0 tegen San Marino.

“We zeiden vooraf dat onze attitude en ingesteldheid belangrijk zou zijn vandaag. We bleven gedisciplineerd en het was ook belangrijk dat we gaandeweg niet egoïstischer werden. Ik ben heel blij met het geleverde spel, met hoe we tot kansen kwamen én met het groepsgevoel. Als je Yannick Carrasco bij de penalty de bal aan een 18-jarige ziet geven, dan is het die menselijke kwaliteit van deze groep die me nog het meeste plezier doet.”

Ook over de prestaties van Hans Vanaken en Yari Verschaeren was Martínez lyrisch. “Je bent hiervoor nooit te jong en je moet niet naar het buitenland om je potentieel ten volste te kunnen benutten. Vanaken groeit nog altijd, in België, bij een ambitieuze en goed gestructureerde ploeg. Zijn prestatie vandaag zat vol knowhow, timing en kwaliteit. En wat Verschaeren betreft, het is alsof hij hier al jaren rondloopt. Ongelofelijk dat hij drie maanden geleden nog bij de u21 zat en een jaar geleden nog bij de u18. Dit is een prachtig voorbeeld van de toekomst van het Belgische voetbal.”

“Dat we nog steeds nummer één zijn op de ranking? Zo’n ranking gaat vooral over consistent zijn en dat zijn we ook. We hebben een goeie groep gevormd. Nummer één zijn op die ranking is één ding, naar een groot tornooi gaan om te winnen is nog wat anders.”