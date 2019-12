Martínez: “Basiskamp voor EK zal in Tubeke zijn, met tussendoor een minikamp in Kopenhagen” DMM

Bron: Sporza 0 Rode Duivels Roberto Martínez heeft bij Sporza gezegd dat het basiskamp van de Rode Duivels voor het komende EK gewoon in Tubeke zal liggen. De bondscoach wil op het trainingskamp in maart in Qatar ook tegen Portugal en Kroatië spelen.

Eind november was het. Toen vertelde bondscoach Roberto Martínez dat de EK-loting het slechtst mogelijke scenario bracht voor de Rode Duivels. Althans qua verplaatsingen. Onze nationale voetbalploeg moet in de groepsfase eerst in Sint-Petersburg tegen Rusland voetballen, dan in Kopenhagen tegen Denemarken en dan wéér in Sint-Petersburg tegen Finland.

Hamvraag daarna was op welke locatie België zijn basiskamp zou betrekken voor het EK. Sint-Petersburg leek eerst een plausibele optie, maar Roberto Martínez vertelde nu zelf dat het basiskamp van de Rode Duivel in Tubeke zal liggen. Oost west, thuis best, zeg maar.

“Ons basiskamp zal in Tubeke zijn, met tussendoor een minikamp in Kopenhagen na onze tweede match”, aldus de bondscoach. “Vandaar reizen we door naar Sint-Petersburg. Uiteindelijk zullen we zo even veel of even weinig reizen als op het WK en het voordeel van Tubeke is dat de spelers vaker bij hun familie kunnen zijn.”

Net als een basiskamp in Sint-Petersburg liet Martínez ook het idee om niet tegen toplanden te oefenen varen. Er komen dus enkele mooie affiches aan voor de Rode Duivels. In de eerste plaats op een vierlandentoernooi in Qatar halverwege maart. De Rode Duivels spelen er zo goed als zeker in de week van 18 tot 26 maart in Doha. Ook Portugal, Zwitserland en Kroatië zouden hebben toegezegd.

Bedoeling is dat elke ploeg er twee wedstrijden zal spelen. Bronnen binnen de voetbalbond spreken van ‘veel kans op deelname’. “Er is nog niets getekend, dus we kunnen het nog niet officieel aankondigen, maar ideaal zou zijn als we in Qatar twee matchen kunnen spelen, eerst tegen Portugal en daarna tegen Kroatië”, aldus Martínez.