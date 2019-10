Marc Degryse: “Het doelpuntenrecord van Lukaku zal volgens mij niet gebroken worden” Redactie

10 oktober 2019

21u01

Bron: VTM 1

Romelu Lukaku is speelklaar geraakt en start voorin tegen San Marino. De spits van Inter kan zo op jacht naar doelpunt nummer vijftig in zijn interlandcarrière. “Hij is de onbetwiste nummer één bij de Belgen”, aldus Marc Degryse. “Op z'n 26ste kan hij z'n vijftigste maken. Geen idee waar gaat dat eindigen. 70-80? Een record dat volgens mij niet zal gebroken worden.”