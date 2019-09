Marc Degryse: “Hans Vanaken verdient al langer zijn kans” Redactie

07 september 2019

Hans Vanaken bleef gisteravond tegen San Marino 90 minuten op de bank. Voor onze analist Marc Degryse een verrassing, want die had de middenvelder van Club Brugge zeker een plaatsje in de basiself gegund. “Ik had verwacht dat Vanaken zijn kans zou krijgen, in eerste instantie misschien wel om aan de wedstrijd te starten. Ik vind al langer dat Vanaken eens een kans had mogen krijgen. Dus ja, ik weet het niet.”