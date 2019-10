Marc Degryse: “Hans Vanaken heeft zijn kans met beide handen gegrepen” Redactie

10 oktober 2019

23u35 0

“Ik zou willen beginnen met de sterke prestatie van Hans Vanaken te benadrukken. Hij heeft vanaf het begin zijn kans met beide handen gegrepen. Alsof hij al jaren meedraait in deze ploeg. Hij leed bijna geen enkele keer balverlies, sprong zorgvuldig om met de bal en speelde altijd op de juiste snelheid in. Vooral op die linkerflank met Hazard en Chadli werkte dat prima. Eén puntje van kritiek, hij had zijn goaltje moeten meepikken. Maar dit was de bevestiging van zijn goede vorm bij Club Brugge en je ziet dat hij vlot meedraait op het niveau van de Rode Duivels. Hij heeft zeker goede punten gescoord bij Roberto Martínez. Dit zal de bondscoach vertrouwen geven voor de toekomst. Hij weet nu dat Hans Vanaken geen verzwakking hoeft te zijn om eventuele afwezigheden op het middenveld op te vangen. Ook de technische bagage en de goede voetjes van Verschaeren vielen mij op, naar het voorbeeld van Eden Hazard. Hij dwong een strafschop af en zette hem zelf om. Het vertrouwen van de bondscoach in hem is groot en hij is op weg om de nieuwe chouchou van de Rode Duivels te worden.”

“En dan Lukaku, hij heeft zijn record beet. Tegen een tegenstander die er eigenlijk geen was. Hij zit nu aan 51, het hadden er ook 55 kunnen zijn. Maar de prestatie van Lukaku overstijgt de wedstrijd tegen San Marino. Waar dit gaat eindigen, weet ik niet, maar ik zal in elk geval niet meer meemaken dat dit record wordt verbroken. Hij zal op een onwaarschijnlijk doelpuntenaantal finishen omdat hij nog minstens vijf jaar te gaan heeft bij de nationale ploeg. Als hij tenminste niet opnieuw dat gekke idee krijgt om met de Rode Duivels te kappen.”

“Nu de kwalificatie een feit is, moet de ploeg op zoek naar nieuwe uitdagingen om deze campagne spannend te houden. Die zijn er ook volgens mij. De groepswinst moet nog altijd het eerste doel zijn, daarvoor wacht ons nog altijd een moeilijke wedstrijd in Rusland. Daarnaast moet deze groep er een erezaak van maken om deze campagne zonder puntenverlies af te sluiten. Die doelstelling heeft Thibaut Courtois ook al uitgesproken en ik volg hem daarin. Die ambitie leeft denk ik ook wel in de groep.”

“Dat we nu zo lovend praten over deze Rode Duivels, is volledig hun verdienste, ze hebben ons verwend. Al mag deze campagne niet leiden tot overdreven euforie. We hebben gedaan wat een topland hoort te doen en wat we aan onze onze reputatie verplicht waren na die derde plaats op het WK. De laatste zes jaar is deze groep telkens een beetje gegroeid. Maar eens dat EK begint, is het opnieuw een ander verhaal. Een geweldige kwalificatiecampagne is geen garantie op toernooiwinst.”