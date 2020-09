Mag Doku na debuut voor Rode Duivels alsnog voor Ghana spelen? PJC

04 september 2020

De FIFA werkt aan een nieuw reglement. Zo mogen voetballers tot 21 jaar binnenkort drie officiële wedstrijden spelen (inclusief kwalificatieduels voor eindtoernooien) en daarna alsnog een andere keuze maken. Tot dusver was één officiële minuut bij een land bindend, ook als blijkt dat de speler - denk maar aan Bakkali in het verleden - nadien niet meer in de plannen past. Komt de regel erdoor, dan zou bijvoorbeeld Jérémy Doku (18) na zijn eerste speelminuten bij België alsnog voor Ghana kunnen uitkomen. Er zou wel minstens drie jaar tussen de interland voor het ene land en het debuut voor het nieuwe land moeten zitten.

