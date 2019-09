Lukaku zit weer lekker in z’n vel: “Nog steeds één van de gevaarlijkste counterploegen ter wereld” Redactie

10 september 2019

Al na negen minuten scoorde Romelu Lukaku na een dodelijke tegenaanval z’n 49ste treffer in het shirt van de Rode Duivels. Een wereld van verschil met het duel tegen San Marino, waar Lukaku niet speelde en het lang wachten was op de openingsgoal. “Het toont dat we het nog kunnen, op de counter. In balbezit zijn we heel goed, maar op de counter zijn we nog steeds een van de gevaarlijkste ploegen ter wereld. Dat toonden we vandaag. Een goeie pass van Dries, overzicht van ‘Kev’, ik moest gewoon 50 meter vollenbak sprinten.” Die 50ste kwam er niet, dan maar een volgende keer. “(lacht) In San Marino thuis hé, ik hoop dat ik die match wel speel. Ik hoop dat we in een vol huis kunnen spelen en dat we het publiek kunnen vermaken.”

Lukaku had het ook over zijn move naar Inter. “Ik denk dat ik de juiste keuze heb gemaakt in deze fase van mijn carrière. Ik heb acht jaar in Engeland gezeten, het was tijd voor iets nieuws. Ik had eindelijk de kans om met de trainer (Antonio Conte, red.) te werken waar ik al jaren mee wilde werken. Er is een hechte band in de ploeg, zoals in de kleedkamer van de Duivels. We werken hard en spelen goed voetbal. Het zit goed. Italië is anders. Veel meer liefde, maar het kan ook wel anders lopen als je het niet goed doet. Van het ene extreme naar het andere. Maar ik wil het incident (Lukaku kreeg na het duel tegen Cagliari te maken met racistische spreekkoren, red.) achter mij laten. Ik wil een constante brengen in mijn prestaties en goals maken.”

Tot slot: toch een woordje over Romeo, z’n zoontje? “Neen, dat is privéleven. Ik ben niet het type om over mijn privéleven te praten. Dat is persoonlijk, sorry”, reageerde ‘Big Rom’ met een brede smile op z’n mond. En of hij goed in z'n vel zit.