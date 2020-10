Lukaku: “We moeten hierover praten. Dit is een kutnederlaag” YP

11 oktober 2020

20u34

Bron: VTM Nieuws 0 Rode Duivels Romelu Lukaku en Yannick Carrasco baalden als een stekker na de 2-1-nederlaag van onze Rode Duivels op Wembley.

“Deze nederlaag had niet gemoeten”, zei Romelu Lukaku. “We hebben in de eerste helft veel kansen gehad waar we hadden moeten scoren. We krijgen goals binnen die we normaal niet hadden moeten binnenkrijgen... (...) De manier waarop we die penalty tegen krijgen; we weten dat we daar voorzichtig moeten zijn, want de ref geeft ons een cadeau en sowieso dat hij de andere ploeg dan ook een cadeau gaat geven. Dus spijtig.”

“Met de kwaliteit, de snelheid en de agressiviteit die we hebben, moeten we meer druk zetten. Als je de tegenstander zoveel aan de bal laat, en Engeland is een goeie ploeg… We hadden die mannen achteraan onder druk moeten zetten, zodat we de bal hoger konden recupereren. We moeten hierover praten en er aan werken, want dit is een kutnederlaag”, aldus Lukaku, die nochtans een goeie wedstrijd speelde. “Ik probeerde de spelers te betrekken in het spel, maar we hebben teveel kansen gemist. Is het bij de rust 3-0, dan zegt niemand iets want we waren de betere ploeg. In de tweede helft klopte de laatste pass niet, dat moeten we herbekijken. Maar in november staan we terug met de sterkste ploeg.”

Carrasco: “Als ik scoor is het een andere wedstrijd”

Ook Yannick Carrasco, die een goal afgekeurd zag en twee wenkende kansen miste, was teleurgesteld. “Hier verliezen doet altijd pijn. Dit was een belangrijke match. Zij begonnen goed, maar wij scoorden als eerste - eerst nog afgekeurd, nadien de penalty. Ook zij kregen een penalty, waarna ze 2-1 maken. Nadien hadden ze meer balbezit, wij moesten gaan pressen en zij kwamen er nog goed uit. Zelf mis ik ook twee kansen. Maak ik die, dan is het een andere wedstrijd.”

“In andere matchen krijgen we meer kansen. Als je tien kansen hebt en je scoort er drie, dan is dat niet erg. De paar kansen die we kregen misten we, dus konden we niet winnen.”

