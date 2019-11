Lukaku vermeldt zoontje voor het eerst: “Romeo, papa houdt van je” Redactie

17 november 2019

11u23 1 Rode Duivels Romelu Lukaku knalde gisteren de 0-4 tegen de touwen in Rusland (eindstand: 1-4). De aanvaller liep vervolgens, met duim in de mond, naar de camera en vermeldde zijn zoontje voor het eerst. “Romeo. Ton papa t’aime, mon fils.” Papa houdt van je.

De 26-jarige Lukaku is al zo'n elf maanden vader van een zoon, Romeo. Geboren in de Verenigde Staten, opgevoed door oma Adolphine, de mama van Romelu.

Eind december had hij van zijn vorige club, het Engelse Manchester United, tien dagen gewettigd verlof gekregen: ‘wegens privéomstandigheden’ vloog hij op en neer naar de Verenigde Staten. Een plus een werd al snel twee. Begin januari vierde Lukaku enkele doelpunten opzichtig met het duimpje in de mond - een duidelijkere hint kon er niet bestaan.

De bevestiging van Lukaku bleef een tijdje uit, maar nu ontkent de aanvaller niet langer dat Romeo zijn zoontje is. “Papa houdt van je.” Bekijk de beelden hierboven.