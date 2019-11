Lukaku speelklaar voor duel tegen Rusland, Martínez: “Ook Vermaelen heeft geen klachten meer” Redactie

15 november 2019

17u05 10

Romelu Lukaku is fit voor de match van morgen tegen Rusland. Dat bevestigde bondscoach Roberto Martínez. “Hij werkte zeer goed aan zijn persoonlijke schema. Romelu is klaar”, vertelde de Spanjaard, die spreekt van een finale in deze EK-kwalificatiecampagne. “We waren tot nu toe fantastisch. Nu komt een match op een hoog niveau. Ik noem het een voorbereiding op het EK.” Martínez kon ook nog bevestigen dat Thomas Vermaelen speelklaar is voor het duel in Sint-Petersburg.

Lukaku: “Ik ben 100 procent”